11 червня: День кухонної плити, День "велосипедом на роботу"

Сьогодні, 11 червня, відзначається подія присвячена побутовому приладу без якого важко уявити любу оселю на нашій планеті – День кухонної плити, пише УНН.

Вважається, що саме 11 червня 1742 року вчений, видатний винахідник, громадський діяч, один із засновників США Бенджамін Франклін сконструював перший у світі прототип сучасної кухонної плити.

Франклін оставив собі за мету створити прилад, матиме високу енерговіддачу, але, на відміну від печі, витрачатиме менше палива і буде меншою за розмірами.

Перша плита була зроблена із чавуну, який має високу теплопровідність.

Цього року вперше саме у другий вівторок червня відзначатиметься День "велосипедом на роботу".

Мета події - закликати людей їздити на роботу на велосипеді, а не на автомобілі, підвищення обізнаності про переваги поїздок на роботу двокілісними транспортними засобами, включаючи зниження вартості палива, зменшення заторів і покращення якості повітря.

Любителі незвіданих глибин Світового океану сьогодні відзначають день Жака-Іва Кусто та вшановують пам’ять цього видатного мандрівника, океанографа та винахідника аквалангу, який народився 11 червня 1910 року.

Завдяки книгам і фільмам про свої подорожі та дослідження Кусто закохав мільйони людей у дивний підводний світ річок, морів та океанів.

Документальний серіал "Підводна одіссея команди Кусто", який протягом 20-ти років з успіхом показували на телебаченні у десятках країн світу, став культовим не лише серед науковців, але й серед звичайних людей.

Помер Жак-Ів Кусто 25 червня 1997 року.

Люди, які втратили своїх домашніх улюбленців сьогодні можуть згадати про них, долучившись до заходів з нагоди Всесвітнього дня пам’яті домашніх тварин.

В цей день людям пропонують поділитися у соцмережах яскравими фото та відео своїх домашніх улюбленців, які вже пішли з життя, надати фінансову допомогу притулкам для тварин тощо.

11 червня у багатьох країнах світу відбуваються заходи з нагоди Всесвітнього дня боротьби із раком передміхурової залози.

Рак простати є другим за поширеністю раком у чоловіків. За статистикою, щороку у світі діагностується більше 1,5 мільйона нових випадків.

Рання діагностика значно підвищує шанси пацієнта на одужання, тому фахівці радять проходити щорічне обстеження з 50 років для чоловіків, які не мають сімейної історії раку, та з 45 років для тих, хто її має.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті святих апостолів Варфоломія та Варнави.

Обидва проповідували Євангеліє у Малій Азії, навернули багатьох людей у християнство. Варфоломія та Варнаву схопили язичники, довго катували, а потім розіп’яли.

Іменини 11 червня святкують Варфоломій, Марія.