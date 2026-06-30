11 человек погибли в катастрофе самолета со скайдайверами во Франции

11 человек погибли в воскресенье в результате катастрофы самолета с группой скайдайверов на борту на северо-востоке Франции, сообщили власти, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Воскресная катастрофа произошла недалеко от города Томблен во французском регионе Мёрт и Мозель, согласно сообщению в социальных сетях министра транспорта Франции Филиппа Табаро.

По словам официальных лиц, пилот самолета и все 10 пассажиров на борту погибли в результате катастрофы. Пятеро погибших были студентами-скайдайверами, а пятеро – инструкторами, сообщают официальные лица.

Ив Сги, чиновник региона Мёрт и Мозель, сообщил журналистам, что катастрофа произошла вскоре после того, как самолет взлетел из аэропорта Нанси-Эссе на окраине города Нанси, сообщает AP.

Сги, занимающий пост префекта региона Мёрт и Мозель, заявил, что у самолёта произошла неисправность, из-за которой он упал на землю "почти вертикально".

Самолёт разбился рядом с населённым пунктом, на краю застроенной территории возле аэродрома, рассказал Сги французскому телеканалу BFMTV.

"Если бы это произошло всего в нескольких десятках метров, авария могла бы привести к побочным жертвам", – сказал Сги.

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