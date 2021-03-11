11 марта: праздник сегодня

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54741 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75885 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110760 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146247 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196276 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193744 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 280154 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 328630 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157908 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143184 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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11 марта: праздник сегодня

11 марта: праздник сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 марта. УНН. Сегодня, 11 марта, в мире отмечается Международный день сантехника, Европейский день памяти жертв терроризма и День пандемии коронавируса, сообщает УНН.

Праздник

11 марта отмечают Международный день сантехника. Это профессиональный праздник и водопроводчика, и монтажника, и проектувальника отопительных, канализационных и систем водоснабжения. А все потому, что в этот день санитарные техники всех стран отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный Всемирной сантехнической советом (The World Plumbing Council).

Сегодня отмечается Европейский день памяти жертв терроризма. День объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004.

Церковные праздники

У православных 11 марта — память Порфирия Газського, архиепископа. В народе день назвали “Порфирий поздний”. Еще 11 марта четвертого день Масленицы — “разгуляй”. Гуляния набирали особый размах: пиры, бои на кулаках, соревнования и др

Именины

Именины празднуют Порфирий, Севастьян, Сергей, Николай, Анна, Петр и Иоанн.

Приметы

Возвращение перелетных птиц говорит о хороший урожай.

Строительство птахама гнезда на солнечной стороне дома и деревья — о холодное лето, а на северной стороне — о приближении погожих дней.

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