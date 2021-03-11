11 марта: праздник сегодня

Праздник

11 марта отмечают Международный день сантехника. Это профессиональный праздник и водопроводчика, и монтажника, и проектувальника отопительных, канализационных и систем водоснабжения. А все потому, что в этот день санитарные техники всех стран отмечают свой профессиональный праздник, учрежденный Всемирной сантехнической советом (The World Plumbing Council).

Сегодня отмечается Европейский день памяти жертв терроризма. День объявлен по предложению депутатов Европарламента в память жертв теракта в Мадриде 11 марта 2004.

Церковные праздники

У православных 11 марта — память Порфирия Газського, архиепископа. В народе день назвали “Порфирий поздний”. Еще 11 марта четвертого день Масленицы — “разгуляй”. Гуляния набирали особый размах: пиры, бои на кулаках, соревнования и др

Именины

Именины празднуют Порфирий, Севастьян, Сергей, Николай, Анна, Петр и Иоанн.

Приметы

Возвращение перелетных птиц говорит о хороший урожай.

Строительство птахама гнезда на солнечной стороне дома и деревья — о холодное лето, а на северной стороне — о приближении погожих дней.