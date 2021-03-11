11 березня: яке свято сьогодні

Свято

11 березня відзначають Міжнародний день сантехніка. Це професійне свято і водопровідника, і монтажника, і проєктувальника опалювальних, каналізаційних та систем водопостачання. А все тому, що в цей день санітарні техніки всіх країн відзначають своє професійне свято, засноване Всесвітньою сантехнічною радою (The World Plumbing Council).

Також сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв тероризму. День оголошений за пропозицією депутатів Європарламенту в пам'ять жертв теракту в Мадриді 11 березня 2004 року.

Церковні свята

У православних 11 березня — вшанування пам’яті Порфирія Газського, архієпископа. У народі день назвали “Порфирій пізній”. Ще 11 березня четвертий день Масниці — “розгуляй”. Гуляння набирали особливого розмаху: бенкети, бої на кулаках, змагання та ін

Іменини

Іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Микола, Анна, Петро та Іван.

Прикмети

Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай.

Будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева — про холодне літо, а на північній стороні — про наближення погожих днів.