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21:00 • 30994 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 67374 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 56624 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 100308 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 66005 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

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18 березня, 10:51 • 97066 перегляди

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11 березня: яке свято сьогодні

11 березня: яке свято сьогодні

Київ • УНН

 • 48033 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні, 11 березня, у світі відзначається, Міжнародний день сантехніка, Європейський день пам'яті жертв тероризму та День пандемії коронавірусу, повідомляє УНН.

Свято

11 березня відзначають Міжнародний день сантехніка. Це професійне свято і водопровідника, і монтажника, і проєктувальника опалювальних, каналізаційних та систем водопостачання. А все тому, що в цей день санітарні техніки всіх країн відзначають своє професійне свято, засноване Всесвітньою сантехнічною радою (The World Plumbing Council).

Також сьогодні відзначається Європейський день пам'яті жертв тероризму. День оголошений за пропозицією депутатів Європарламенту в пам'ять жертв теракту в Мадриді 11 березня 2004 року.

Церковні свята

У православних 11 березня — вшанування пам’яті Порфирія Газського, архієпископа. У народі день назвали “Порфирій пізній”. Ще 11 березня четвертий день Масниці — “розгуляй”. Гуляння набирали особливого розмаху: бенкети, бої на кулаках, змагання та ін

Іменини

Іменини святкують Порфирій, Севастіан, Сергій, Микола, Анна, Петро та Іван.

Прикмети

Повернення перелітних птахів говорить про добрий врожай.

Будування птахама гнізда на сонячній стороні будинка і дерева — про холодне літо, а на північній стороні — про наближення погожих днів.

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