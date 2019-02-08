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10yearschallenge: как в Украине работает запрещенный игорный бизнес

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Украина официально запретила проведение азартных игр в 2009 году. Однако, за 10 лет соблюдать законодательство никто не стал. Как нелегалам удается открыто вести запрещенный бизнес и избегать ответственности узнавали журналисты программы "ЦРУ", передает УНН.

Журналисты выяснили, что нелегальные игровые залы скрываются за вывесками лотерей. Но такие точки не имеют ничего общего с типичными лотереями: они работают круглосуточно, там разливают алкогольные напитки, позволяют курить и даже употреблять наркотики.

Игра в таких заведениях достаточно проста: нужно приобрести в кассе специальный код, который шифрует определенную сумму денег, и ввести его на компьютере.

Журналисты выяснили, что отличить легальную игру от нелегальной не так сложно. Игра законна, если на экране компьютера зафиксировано номер билета. Он совпадает с тем, который указан в чеке. Каждый из таких билетов проходит через Госказначейство, и с каждого из них уплачивается налог.

“Окно нелегальной игры похоже на легальную лотерею, но важная деталь — нелегальный билет можно разыгрывать сколько захочешь, и пополнять на любую сумму. Деньги из него можно снять в любой момент. В то время как легальная программа скажет тебе — остановись твой билет разыгран”, — говорится в журналистском расследовании.

Если во время игры на экране есть надпись “Чемпион” или “Simple Game” — игра нелегальная, исследовали журналисты. Это — российские игорные платформы, которые похожи по наполнению.

В подавляющем большинстве псевдо-клубов работает “Чемпион”. Его основатели из РФ получают до 10% от прибыли игорного клуба. Это указано на сайте софта.

“Чемпион” удобен в использовании тем, что в программе предусмотрена “красная кнопка”. Если ее нажать — все компьютеры в клубе превращаются в легальные визуализаторы.

“Удобно если полиция нагрянет”, — предполагают журналисты.

“Simple Game” примечателен тем, что в этой программе нельзя выиграть больше, чем проиграешь. Процент системы автоматически выставляется на 70%.

В ходе расследования журналисты провели рейд по столичным точками, что скрываются за вывесками лотерей. Побывали, среди прочего, по адресу Комарова, 28 и Борщаговская, 173.

Обнаружили, что обе они работают с российскими системами. Обнаружили, что первое заведение прикрывается лицензией оператора государственных лотерей “МС.Л.”, второй — оператора государственных лотерей “УНЛ”. Направили запросы обеим компаниям.

В “М.С.Л.” сообщили, что под их баннерами работают аферисты.

“По данным нашей службы безопасности по всей стране существует около 2 тыс. точек реализации вроде бы лотерейного продукта, и они называют себя ”М.С.Л.“. Но они ничего общего с ”М.С.Л.“ нет. В данном случае имеет место неправомерное использование знаков для товаров и услуг, которые принадлежат нашей компании”, - прокомментировали в "М.С.Л.“.

Добавим, что УНН и сам был свидетелем попыток “М.С.Л.” бороться с нелегалами еще летом 2018 года. Во время совместного рейда юристов компании и журналистов был выявлен ряд заведений, которые беспрепятственно занимаются запрещенной деятельностью под их брендами.

В полиции публично обещали разобраться с нарушителями, но прошло уже полгода, а результатов нет. Например, уголовное производство по факту организации азартных игр по адресу Чоколовский бульвар, 37, полиция расследует уже несколько лет, и никаких ощутимых сдвигов нет.

Власть на откровенную кражу брендов компании также не реагирует. Призывы “М.С.Л.” установить систему международных стандартов отслеживания ставок годами остаются без внимания Министерства финансов Украины, которое должно следить за рынком лотерей.

“УНЛ” запрос на комментарий журналистов “ЦРУ” проигнорировал. Это при том, что на компьютерах “Космолота” (Борщаговская, 173), который принадлежит УНЛ, установленны “Чемпион” и “Simple Game”. А “Simple Game” на своем сайте прямо указывает — программа обеспечивает доступ к азартным играм.

Журналисты пришли к выводу, что более 10 лет запрещенный игорный бизнес работает в Украине подпольно. В полиции говорят, что не могут отличить лотерею от азартной игры. Представители действующей власти критикуют инициативы своих “предшественников” легализовать азартный бизнес.

“Из-за неурегулированности игорной индустрии сотни миллионов долларов проходят мимо госбюджета ежегодно. Деньги, которые оседают в карманах дельцов, могли бы пойти на спорт, культуру, медицину. Именно так и происходит во многих государствах”, — резюмировали журналисты.

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