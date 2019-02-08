10yearschallenge: як в Україні працює заборонений гральний бізнес

Журналісти дослідили, що нелегальні гральні зали ховаються за вивісками лотерей. Але такі точки не мають нічого спільного із типовими лотереями: вони працюють цілодобово, там розливають алкогольні напої, дозволяють палити і навіть вживати наркотики.

Гра у таких закладах достатньо проста: потрібно придбати у касі спеціальний код, який шифрує певну суму грошей, і ввести його на комп'ютері.

Журналісти з'ясували, що відрізнити легальну гру від нелегальної не так складно. Гра законна, якщо на екрані комп'ютера зафіксовано номер квитка. Він співпадає із тим, який вказаний у чеку. Кожен з таких квитків проходить через Держказначейство, і з кожного з них сплачується податок.

"Вікно нелегальної гри схоже на легальну лотерею, але є важлива деталь - нелегальний квиток можна розігрувати скільки захочеш, і поповнювати на будь-яку суму. Гроші з нього можна зняти у будь-який момент. В той час як легальна програма скаже тобі - зупинись, твій квиток розіграно", - йдеться у журналістському розслідуванні.

Якщо під час гри на екрані є напис "Чемпіон" або "Simple Game" - гра нелегальна, дослідили журналісти. Це - російські гральні платформи, які схожі за наповненням.

У переважній більшості псевдо-клубів працює "Чемпіон". Його засновники з РФ отримують до 10% від прибутку грального клубу. Це вказано на сайті софту.

"Чемпіон" зручний у використанні тим, що у програмі передбачена "червона кнопка". Якщо її натиснути - всі комп'ютери у клубі перетворюються на легальні візуалізатори.

"Зручно якщо поліція навідається", - припускають журналісти.

"Simple Game" примітний тим, що у цій програмі не можна виграти більше, ніж програєш. Процент системи автоматично виставляється на 70%.

Під час розслідування журналісти провели рейд столичними точками, що ховаються за вивісками лотерей. Побували, серед іншого, за адресою Комарова, 28 та Борщагівська, 173.

Виявили, що обидва заклади працюють із російськими системами. Дослідили, що перший заклад прикривається ліцензією оператора державних лотерей "МС.Л.", другий - оператора державних лотерей "УНЛ". Направили запити обом компаніям.

У "М.С.Л." повідомили, що під їхніми банерами працюють аферисти.

"По даним нашої служби безпеки по всій країні існує десь 2 тис. точок реалізації начебто лотерейного продукту, і вони називають себе "М.С.Л.". Але вони нічого спільного із "М.С.Л." не мають. У даному випадку має місце неправомірне використання знаків для товарів і послуг, які належать нашій компанії", - прокоментували в “М.С.Л.”.

Додамо, що УНН і сам був свідком спроб “М.С.Л.” боротися з нелегалами ще влітку 2018 року. Під час спільного рейду юристів компанії та журналістів було виявлено низку закладів, які безперешкодно займаються забороненою діяльністю під їх брендами.

У поліції публічно обіцяли розібратися з порушниками, але минуло вже півроку, а результатів немає. Наприклад, кримінальне провадження за фактом організації азартних ігор за адресою Чоколівський бульвар, 37, поліція розслідує вже кілька років, і жодних відчутних зрушень немає.

Влада на відверту крадіжку брендів компанії також не реагує. Заклики "М.С.Л." встановити систему міжнародних стандартів відслідковування ставок роками лишаються поза увагою Міністерства фінансів України, який має слідкувати за ринком лотерей.

"УНЛ" запит на коментар журналістів "ЦРУ" проігнорував. Це при тому, що на комп'ютерах "Космолоту" (Борщагівська, 173), який належить УНЛ, встановлені "Чемпіон" та "Simple Game". А "Simple Game" на своєму сайті прямо вказує - програма забезпечує доступ до азартних ігор.

Журналісти дійшли висновку, що понад 10 років заборонений гральний бізнес працює в Україні підпільно. У поліції кажуть, що не можуть відрізнити лотерею від азартної гри. Представники чинної влади критикують ініціативи своїх "попередників" легалізувати азартний бізнес.

"Через неврегульованість гральної індустрії сотні мільйонів доларів проходять повз держбюджет щороку. Гроші, що осідають у кишенях ділків, могли б піти на спорт, культуру, медицину. Саме так і відбувається у багатьох державах", - резюмували журналісти.