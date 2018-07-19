Годовщина Крещения Руси: 8 чудотворных святынь, которым можно будет поклониться
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. УПЦ МП обнародовала перечень чудотворных мощей и икон, с которыми состоится Большой Крестный ход и которые во время торжеств будут доступны для поклонения в Трапезном храме прп. Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры. Об этом со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП сообщает УНН.
Так, для паломников будут доступны для поклонения такие чудотворных мощи и иконы:
- Мощи святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси
- Мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского
- Стопа апостола Андрея Первозванного
- Икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей мощей и креста
- Икона Божией Матери "Зимненская"
- Икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского)
- Мощи великомученика Георгия Победоносца
- Икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского
Напомним, безопасность на мероприятиях к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. правоохранителей.