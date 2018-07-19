Годовщина Крещения Руси: 8 чудотворных святынь, которым можно будет поклониться

Так, для паломников будут доступны для поклонения такие чудотворных мощи и иконы:

- Мощи святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси

- Мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского

- Стопа апостола Андрея Первозванного

- Икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей мощей и креста

- Икона Божией Матери "Зимненская"

- Икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского)

- Мощи великомученика Георгия Победоносца

- Икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского

Напомним, безопасность на мероприятиях к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. правоохранителей.