Годовщина Крещения Руси: 8 чудотворных святынь, которым можно будет поклониться

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 39269 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102329 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124348 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131881 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169075 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153331 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141071 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130458 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181289 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118330 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Годовщина Крещения Руси: 8 чудотворных святынь, которым можно будет поклониться

Годовщина Крещения Руси: 8 чудотворных святынь, которым можно будет поклониться

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КИЕВ. 19 июля. УНН. УПЦ МП обнародовала перечень чудотворных мощей и икон, с которыми состоится Большой Крестный ход и которые во время торжеств будут доступны для поклонения в Трапезном храме прп. Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской Лавры. Об этом со ссылкой на пресс-службу УПЦ МП сообщает УНН.

Так, для паломников будут доступны для поклонения такие чудотворных мощи и иконы:

- Мощи святого равноапостольного князя Владимира - Крестителя Руси

- Мироточивая глава священномученика Климента, епископа Римского

- Стопа апостола Андрея Первозванного

- Икона святого апостола Андрея Первозванного с частицей мощей и креста

- Икона Божией Матери "Зимненская"

- Икона с частицей мощей священномученика Владимира (Богоявленского)

- Мощи великомученика Георгия Победоносца

- Икона с частицей мощей святого преподобного Серафима Саровского

Напомним, безопасность на мероприятиях к 1030-летию Крещения Киевской Руси-Украины в Киеве будут обеспечивать около 4,5 тыс. правоохранителей.

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