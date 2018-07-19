Річниця Хрещення Русі: 8 чудотворних святинь, яким можна буде вклонитися
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. УПЦ МП оприлюднила перелік чудотворних мощей та ікон, з якими відбудеться Великий Хресний хід та які під час урочистостей будуть доступні для поклоніння у Трапезному храмі прп. Антонія і Феодосія Печерських Києво-Печерської Лаври. Про це з посиланням на прес-службу УПЦ МП повідомляє УНН.
Так, для прочан будуть доступні для поклоніння такі чудотворних мощі та ікони:
— Мощі святого рівноапостольного князя Володимира — Хрестителя Русі
— Мироточива глава священномученика Климента, єпископа Римського
— Стопа апостола Андрія Первозваного
— Ікона святого апостола Андрія Первозваного з часткою мощей і хреста
— Ікона Божої Матері “Зимненська”
— Ікона з часткою мощей священномученика Володимира (Богоявленського)
— Мощі великомученика Георгія Побідоносця
— Ікона з часткою мощей святого преподобного Серафима Саровського
Нагадаємо, безпеку на заходах до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у Києві забезпечуватимуть близько 4,5 тис. правоохоронців.