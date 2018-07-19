Річниця Хрещення Русі: 8 чудотворних святинь, яким можна буде вклонитися

Так, для прочан будуть доступні для поклоніння такі чудотворних мощі та ікони:

— Мощі святого рівноапостольного князя Володимира — Хрестителя Русі

— Мироточива глава священномученика Климента, єпископа Римського

— Стопа апостола Андрія Первозваного

— Ікона святого апостола Андрія Первозваного з часткою мощей і хреста

— Ікона Божої Матері “Зимненська”

— Ікона з часткою мощей священномученика Володимира (Богоявленського)

— Мощі великомученика Георгія Побідоносця

— Ікона з часткою мощей святого преподобного Серафима Саровського

Нагадаємо, безпеку на заходах до 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України у Києві забезпечуватимуть близько 4,5 тис. правоохоронців.