101 боевое столкновение за сутки: где самые горячие точки на фронте и какие направления атакуют

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17305 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 33019 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67188 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216875 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124589 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393182 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312022 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214043 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244367 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255208 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16251 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 11962 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12933 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15743 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13218 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134063 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216875 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393182 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255209 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312022 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4012 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15765 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47012 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72456 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57518 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

101 боевое столкновение за сутки: где самые горячие точки на фронте и какие направления атакуют

Киев • УНН

 • 29894 просмотра

На фронте произошло 101 боевое столкновение, больше всего атак на Торецьком и Покровском направлениях - 15 и 14 соответственно. Противник нанес 23 авиационных удара и осуществил 362 артиллерийских обстрела.

101 боевое столкновение за сутки: где самые горячие точки на фронте и какие направления атакуют

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. На Торецком направлении противник атаковал 15 раз, а на Покровском направлении - 14, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Украинские воины сегодня отразили три атаки в районе Вовчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары, в том числе по району населенного пункта Довжик.

На Купянском направлении враг осуществил семь штурмовых действий неподалеку от Степовой Новоселевки, Новой Кругляковки и Загризового. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку от Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник осуществил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степовое и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Козацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отразили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиаудара, всего сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и осуществил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

ВСУ за сутки уничтожили более 1000 оккупантов и сотни единиц техники: новые потери РФ08.03.25, 08:54 • 14748 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96