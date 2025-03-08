101 боевое столкновение за сутки: где самые горячие точки на фронте и какие направления атакуют

С начала суток на фронте произошло 101 боевое столкновение. На Торецком направлении противник атаковал 15 раз, а на Покровском направлении - 14, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

Украинские воины сегодня отразили три атаки в районе Вовчанска и Петро-Ивановки на Харьковском направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор. Враг нанес авиаудары, в том числе по району населенного пункта Довжик.

На Купянском направлении враг осуществил семь штурмовых действий неподалеку от Степовой Новоселевки, Новой Кругляковки и Загризового. В настоящее время продолжаются два боестолкновения.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 14 раз вблизи Новомихайловки, Нового, Мирного и Зеленой Долины. До сих пор продолжаются восемь боестолкновений.

На Краматорском направлении украинские защитники отразили две попытки оккупантов продвинуться вперед в районах Часового Яра и Белой Горы.

На Торецком направлении противник 15 раз атаковал неподалеку от Дружбы и Торецка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 14 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Промень, Андреевка, Александрополь, Покровск, Сергеевка, Новоалександровка, Богдановка, Зеленый Кут и Улаклы. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, два боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник нанес авиаудар в районе населенного пункта Леонтовичи.

Сегодня на Новопавловском направлении враг пять раз атаковал неподалеку от Константинополя и Бурлацкого. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении противник осуществил две атаки в направлении Сторожевого и Чаривного. Кроме того, враг нанес авиаудары по Гуляйполю, Воскресенке, Новополю и Железнодорожному.

На Ореховском направлении наши защитники отразили четыре вражеских штурма в направлениях населенных пунктов Пятихатки, Степовое и Щербаки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по населенному пункту Козацкое и два ракетных удара, вероятно, ракетами типа "Искандер-М", по районам населенных пунктов Новоселовка и Белая Криница.

На Северском направлении враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские защитники отразили 12 атак россиян, еще 14 боестолкновений продолжаются до сих пор. С начала суток противник нанес 23 авиаудара, всего сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 33 управляемые авиационные бомбы и осуществил 362 артиллерийских обстрела, в том числе 30 — из реактивных систем залпового огня.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела, резюмировали в Генштабе.

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