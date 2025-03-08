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101 бойове зіткнення за добу: де найгарячіше на фронті та які напрямки атакують

Київ • УНН

 • 29898 перегляди

На фронті відбулося 101 бойове зіткнення, найбільше атак на Торецькому та Покровському напрямках - 15 та 14 відповідно. Противник завдав 23 авіаційних ударів та здійснив 362 артилерійські обстріли.

101 бойове зіткнення за добу: де найгарячіше на фронті та які напрямки атакують

Від початку доби на фронті відбулося 101 бойове зіткнення. На Торецькому напрямку противник атакував 15 разів, а на Покровському напрямку - 14, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

Українські воїни сьогодні відбили три атаки в районі Вовчанська та Петро-Іванівки на Харківському напрямку, два боєзіткнення тривають досі. Ворог завдав авіаційних ударів, зокрема по району населеного пункту Довжик.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та Загризового. Наразі тривають два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 14 разів поблизу Новомихайлівки, Нового, Мирного та Зеленої Долини. Дотепер тривають вісім боєзіткнень.

На Краматорському напрямку українські захисники відбили дві спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник 15 разів атакував неподалік Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Андріївка, Олександропіль, Покровськ, Сергіївка, Новоолександрівка, Богданівка, Зелений Кут та Улакли. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, два боєзіткнення досі тривають. Противник завдав авіаудару в районі населеного пункту Леонтовичі.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького. Два боєзіткнення тривають досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дві атаки в напрямку Сторожового та Чарівного. Крім того, ворог завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Воскресенці, Новополю та Залізничному.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі штурми в напрямках населених пунктів П’ятихатки, Степове та Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаційного удару по населеному пункту Козацьке та двох ракетних ударів, ймовірно, ракетами типу "Іскандер-М", по районах населених пунктів Новоселівка та Біла Криниця.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

У Курській області українські оборонці відбили 12 атак росіян, ще 14 боєзіткнень тривають досі. Від початку доби противник завдав 23 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах 33 керовані авіаційні бомби та здійснив 362 артилерійські обстріли, зокрема 30 — із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала, резюмували у Генштабі.

ЗСУ за добу знищили понад 1000 окупантів та сотні одиниць техніки: нові втрати рф08.03.25, 08:54 • 14749 переглядiв

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