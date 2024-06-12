Из Лимана, что в Донецкой области, эвакуируют семьи с детьми. Уже вывезено 100 детей, в городе осталось еще 200 детей. Об этом в эфире телемарафона рассказал председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что с каждым днем становится все труднее передвигаться по пограничным участкам Донецкой области, поскольку пути простреливаются, а враг обстреливает транспортные средства с FPV-дронов.

Он сказал, что люди, которые продолжают оставаться в прифронтовых населенных пунктах, не желают эвакуироваться. Однако из Лимана власти решили эвакуировать 300 семей с детьми.

Эвакуация продолжается в полном объеме. По состоянию на сейчас более 100 детей вывезено - сказал он.

Традиционные пути эвакуации - в города Покровск и Краматорск, а оттуда семьи отправляются в более безопасные места эвакуационным поездом.

Напомним,

В начале июня в связи с частыми российскими обстрелами Донецкой области было принято решение о принудительной эвакуации детей вместе с их родителями или законными представителями из семи населенных пунктов в течение 60 дней.

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