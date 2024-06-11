На Харьковщине из трех районов эвакуированы почти 12 тысяч человек-Синегубов

В Харьковской области было эвакуировано почти 12 тысяч человек из Липецкого, Купянского и Волчанского направления. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

Что касается эвакуации, она у нас, соответственно, продолжается с Липецкого, Купянского и Волчанского направления. Нами было эвакуировано почти 12 тысяч человек. Соответственно, вместе с этим уже начинаем подготовку к зимнему периоду именно в местах компактного проживания внутриперемещенных лиц, потому что понимаем, что к Волчанскому фактически людям возвращаться уже некуда, потому что город почти на 90% разрушен, - заявил Синегубов.

Детали

Он также отметил, что рассматривается вопрос эвакуации, по Золочевскому и по Богодуховскому направлению.

Оттуда мы уже эвакуировали почти 120 семей с детьми. Это те, которые имеют статус либо ребенка-сироты, либо лишенного родительской опеки. Кроме того, эвакуировали более 500 человек с инвалидностью, которые были фактически ограничены в передвижении. Далее будем смотреть на военную обстановку и, возможно, расширять перечень населенных пунктов по привлечению процедуры эвакуации, - сообщил Синегубов.

Напомним

российские войска 10 июня дважды нанесли удары Хабами по Харькову и Харьковскому району и попали баллистической ракетой по Чугуевскому району. За сутки из-за вражеских атак на населенные пункты Харьковской области четыре человека погибли, еще 11 пострадали.