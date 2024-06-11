По Харківщині за добу росіяни вдаряли КАБами та балістикою: чотири загиблих та 11 постраждалих
Київ • УНН
10 червня російські війська атакували Харків і Харківську область із застосуванням КАБів і балістичної ракети, в результаті чого 4 людини загинули і 11 отримали поранення, а також було завдано шкоди будинкам, гаражам та автомобілям.
російські війська 10 червня двічі завдали ударів КАБами по Харкову та Харківському району та поцілили балістичною ракетою по Чугуївському району. За добу через ворожі атаки на населені пункти Харківської області чотири людини загинули, ще 11 постраждали. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєбов, передає УНН.
Деталі
За даними Синєгубова, ворожі обстріли минулої доби зафіксували:
- 17:35 м. Харків, Київський та Салтівський райони. Внаслідок обстрілу КАБами 1 людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.
- 01:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.
- 18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.
- 17:55 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.
- 09:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ неподалік с. Дементіївка. Внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.
Доповнення
Також голова ОВА розповів про евакуацію з прикордонних населених пунктів. За його словами, із 10 травня були евакуйовані 11 тисяч 767 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.
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