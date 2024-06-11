По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
  •  36319 просмотра

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Эксклюзив
Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп
  •  110245 просмотра

Отчет через "пиарные" дела: НАБУ в Раде должен отчитаться об эффективности использования своих ресурсов - нардеп

Эксклюзив
Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию
  •  113096 просмотра

Известный столичный ресторан, происходящий из Мариуполя, заподозрили в работе на оккупированной территории: само же заведение опровергает информацию

Эксклюзив
Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова
  •  117064 просмотра

Политикам следует воздерживаться от публичных оценок судебного процесса - председатель комитета по вопросам свободы слова

Эксклюзив
Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат
  •  111909 просмотра

Зарабатывать на партнерстве с компаниями, имеющими влияние рф, позорно и безнравственно - депутат

Эксклюзив
В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист
  •  103449 просмотра

В Украине необходимо изменить законодательство таким образом, чтобы решение НБУ о ликвидации банков вступало в силу после судебного обжалования - юрист

Эксклюзив
Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт
10 июня 2024, 06:54  •  104971 просмотра

Разрушение дорог тяжелым транспортом аграрных компаний негативно влияет на логистику ВСУ - эксперт

Эксклюзив
Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат
10 июня 2024, 06:31  •  102041 просмотра

Участники схем серого экспорта зерна должны быть наказаны согласно уголовному законодательству - депутат

Эксклюзив
Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня
10 июня 2024, 06:04  •  100059 просмотра

Позаботьтесь о себе и своем эмоциональном состоянии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 июня

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НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп
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7 июня 2024, 13:28  •  259801 просмотра
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Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  261820 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  263404 просмотра

По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

10 июня российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с применением КАБов и баллистической ракеты, в результате чего 4 человека погибли и 11 получили ранения, а также был нанесен ущерб домам, гаражам и автомобилям.

Война •   •  9799 просмотра
По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за минувшие сутки на фронте произошло 100 боевых столкновений, из них 27 - на Покровском направлении.

Война •   •  9981 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 100 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

Народный депутат Михаил Цымбалюк считает, что НАБУ должно отчитываться перед парламентом о результатах своей деятельности, в том числе о резонансных делах, поскольку западные партнеры и украинское общество возлагают большие надежды на антикоррупционное бюро.

политика •   •  34401 просмотра
Эксклюзив
НАБУ должно отчитаться перед обществом о результатах своей работы - нардеп

В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, ранили человека

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Херсонской области, повредив жилые здания, критическую инфраструктуру, учебные заведения и ранив одного человека.

Война •   •  14552 просмотра
В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, ранили человека

В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно

Российский самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время тренировочного полета, погибли оба пилота, находившиеся на борту.

Новости Мира •   •  12442 просмотра
В горах Северной Осетии разбился российский самолет Су-34: что известно

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях: возможны проверки документов

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и прилегающих районах с целью усиления безопасности и проверки защиты государственных объектов в условиях вооруженной агрессии россии против Украины.

Общество •   •  15880 просмотра
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях: возможны проверки документов

Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый в Украине совместный цех по ремонту и производству бронетехники, где украинские специалисты работают под немецким техническим руководством, поддерживая экономику и Вооруженные Силы Украины.

Война •   •  13660 просмотра
Укроборонпром и Rheinmetall открыли первый совместный цех в Украине

Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Экс-регионал и бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Виталий Гайдук, владелец "Украинской молочной компании", мог заплатить 10 миллионов долларов, чтобы предотвратить экстрадицию из россии в Украину экс-депутата Александра Шепелева, подозреваемого в заказных убийствах и государственной измене.

публикации •   •  61803 просмотра
Спасти организатора заказных убийств и агента фсб: на что тратит деньги владелец агрокомпании, которая разрушает украинские дороги

Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых

Российские войска сбросили авиационную бомбу КАБ-500 на жилой массив Константиновки Донецкой области, в результате чего ранены 5 мирных жителей и повреждены 13 жилых домов.

Война •   •  12261 просмотра
Армия рф ударила КАБом по Константиновке в Донецкой области, 5 раненых

Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов

В Сумской области ночью и утром противник 6 раз обстреливал пограничные территории и населенные пункты, в результате чего в разных населенных пунктах прогремело 16 взрывов.

Общество •   •  13102 просмотра
Вражеские войска 6 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего произошло 16 взрывов