По Харьковщине за сутки россияне ударяли КАБами и баллистикой: четыре погибших и 11 пострадавших

российские войска 10 июня дважды нанесли удары КАБами по Харькову и Харьковскому району и попали баллистической ракетой по Чугуевскому району. За сутки из-за вражеских атак на населенные пункты Харьковской области четыре человека погибли, еще 11 пострадали. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синебов, передает УНН.

Детали

По данным Синегубова, вражеские обстрелы за прошедшие сутки зафиксировали:

17: 35 г. Харьков, Киевский и Салтовский районы. В результате обстрела КАБами 1 человек погиб, 7 пострадали . Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля.

. Повреждены 35 домов, 86 гаражей, 22 автомобиля. 01: 19 Чугуевский р-н, Новопокровская тг. В результате попадания в землю баллистической ракетой погиб мужчина , пострадал еще один человек.



, пострадал еще один человек. 18:05 пгт Белый Колодец Чугуевского района произошел вражеский обстрел населенного пункта, в результате которого повреждены складские здания гражданского предприятия.



17: 55 Чугуевский р-н, Старосалтовская ТГ, пгт Старый Салтов. В результате обстрела горел гражданский автомобиль. П огиб один человек .



. 09: 30 Харьковский р-н, Дергачевская ТГ неподалеку с. Дементиевка. В результате обстрела КАБ один человек погиб, три ранены.



Дополнение

Также глава ОВА рассказал об эвакуации из приграничных населенных пунктов. По его словам, с 10 мая были эвакуированы 11 тысяч 767 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

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