На Харківщині з трьох районів евакуйовано майже 12 тисяч людей - Синєгубов

У Харківській області було евакуйовано майже 12 тисяч людей з Липецького, Куп'янського і Вовчанського напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Щодо евакуації, вона у нас, відповідно, продовжується з Липецького, Куп'янського і Вовчанського напрямку. Нами було евакуйовано майже 12 тисяч людей. Відповідно, разом із цим вже розпочинаємо підготовку до зимового періоду саме у місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, тому що розуміємо, що до Вовчанського фактично людям повертатися вже нікуди, бо місто майже на 90% зруйновано,

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Він також зазначив, що розглядається питання евакуації, по Золочівському та по Богодухівському напрямку.

Звідти ми вже евакуювали майже 120 сімей із дітьми. Це ті, які мають статус або дитини-сироти, або позбавленої батьківського піклування. Крім того, евакуювали понад 500 людей з інвалідністю, які були фактично обмежені у пересуванні. Далі будемо дивитись на військову обстановку і, можливо, розширювати перелік населених пунктів щодо залучення процедури евакуації,