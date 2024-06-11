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На Харківщині з трьох районів евакуйовано майже 12 тисяч людей - Синєгубов

На Харківщині з трьох районів евакуйовано майже 12 тисяч людей - Синєгубов

Київ • УНН

 • 21401 перегляди

У Харківській області майже 12 000 людей були евакуйовані з Липецького, Куп'янського та Вовчанського напрямків через руйнування, спричинені російськими атаками.

У Харківській області було евакуйовано майже 12 тисяч людей з Липецького, Куп'янського і Вовчанського напрямку. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

Щодо евакуації, вона у нас, відповідно, продовжується з Липецького, Куп'янського і Вовчанського напрямку. Нами було евакуйовано майже 12 тисяч людей. Відповідно, разом із цим вже розпочинаємо підготовку до зимового періоду саме у місцях компактного проживання внутрішньопереміщених осіб, тому що розуміємо, що до Вовчанського фактично людям повертатися вже нікуди, бо місто майже на 90% зруйновано,

- заявив Синєгубов.

Деталі

Він також зазначив, що розглядається питання евакуації, по Золочівському та по Богодухівському напрямку.

Звідти ми вже евакуювали майже 120 сімей із дітьми. Це ті, які мають статус або дитини-сироти, або позбавленої батьківського піклування. Крім того, евакуювали понад 500 людей з інвалідністю, які були фактично обмежені у пересуванні. Далі будемо дивитись на військову обстановку і, можливо, розширювати перелік населених пунктів щодо залучення процедури евакуації,

- повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

російські війська 10 червня двічі завдали ударів КАБами по Харкову та Харківському району та поцілили балістичною ракетою по Чугуївському району. За добу через ворожі атаки на населені пункти Харківської області чотири людини загинули, ще 11 постраждали.

Ольга Розгон

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