100 дітей та їх родини вже евакуювали з Лиману – голова ОВА
Київ • УНН
100 дітей та їхні сім'ї вже евакуйовані з Лиману Донецької області, а ще 200 дітей залишаються в місті на тлі триваючої евакуації.
З Лиману, що на Донеччині, евакуюють родини з дітьми. Вже вивезено 100 дітей, в місті залишилося ще 200 дітей. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає кореспондент УНН.
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Він розповів, що з кожним днем стає все важче пересуватися прикордонними ділянками Донеччини, оскільки шляхи прострілюються, а ворог обстрілює транспортні засоби з FPV-дронів.
Він сказав, що люди, які продовжують залишатися у прифронтових населених пунктах, не бажають евакуюватися. Проте з Лиману влада вирішила евакуювати 300 родин з дітьми.
Евакуація триває в повному обсязі. Станом на зараз більше 100 дітей вивезено
Традиційні шляхи евакуації – до міст Покровськ та Краматорськ, а звідти родини відправляються в більш безпечні місця евакуаційним потягом.
Нагадаємо
На початку червня у зв'язку з частими російськими обстрілами Донецької області було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей разом з їх батьками або законними представниками із семи населених пунктів протягом 60 днів.
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