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10 ноября отмечают Всемирный день науки

Киев • УНН

 • 79063 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сегодня, 10 ноября, в мире отмечают Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии, а верующие чтят память святой Параскевы Пятницы, пишет УНН.

10 ноября отмечают Всемирный день науки

Международный день бухгалтерии

Этот профессиональный праздник бухгалтеров отмечается ежегодно 10 ноября. Впервые был внедрен в 1972 году под названием День бухгалтерской карьеры. В 1976 году это название заменили современным.

Дата празднования была выбрана потому, что именно 10 ноября 1494 года венецианский математик Луки Пачоли издал книгу “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (“Все об арифметике, геометрии и пропорции”). В ней среди прочего содержалось подробное описание бухгалтерских ордеров, системы ежедневного сведения дебета и кредита, учета активов, пассивов, капитала и т.д. Благодаря этой книге Луку Пачоли прозвали “отцом бухгалтерии”.

Международный день бухгалтера отмечают во многих частях мира за исключением некоторых стран постсоветского пространства. В частности, в Украине национальный День бухгалтера празднуют 16 июля.

Всемирный день науки

Это праздник, который еще имеет полное название — Всемирный день науки во имя мира и развития отмечают ежегодно 10 ноября.

Проведение Всемирного дня науки с целью повышения осознания общественностью во всем мире пользы науки было рекомендовано в 1999 году на проводимой в Будапеште Всемирной научной конференции (сейчас — Всемирный научный форум, англ. World Science Forum), где была высказана необходимость более плотного взаимодействия между наукой и обществом. В следующей конференции 1999 года, Генеральная конференция ЮНЕСКО в 2001 году резолюцией 31С/20 официально учредила Всемирный день науки.

Впервые в глобальном масштабе Всемирный день науки был отмечен в 2002 году.

Задач Всемирного дня науки за мир и развитие входит:

  • Повысить осведомленность общественности о роли науки для мирного и устойчивого развития обществ;
  • Поощрять национальную и международную солидарность в интересах совместного использования научных достижений разными странами;
  • Восстановить национальную и международную приверженность использованию науки на благо общества;
  • Привлечь внимание к вызовам, с которыми сталкивается наука, а также увеличить поддержку научной деятельности.

Религий праздника

10 ноября Православная Церковь празднует день Святой Параскевы, христианской великомученицы, которая жила в 3 веке в Малой Азии.

Как гласит предание, Параскева родилась в семье богатого сенатора, но уже в юности решила вести аскетическую жизнь. Когда император Диоклетиан начал гонения на христиан, святую Параскеву схватили, подвергли жестоким мучениям и обезглавили.

Прозвище Пятница — перевод имени Параскева (родители назвали дочь так, ибо чтили пятницу — день крестных страданий Господних). Кроме того, почитание Параскевы соединилось с культом славянского божества пятницы — покровительницы женщин и матерей. Если именины святой выпадали на пятый день недели, это считалось особым праздником. В любом случае неделю, на которую приходился день Параскевы, называли Пятницкой неделей.

В среду, 10 ноября, именины отмечают обладатели таких имен: Андрей, Арсений, Аниан, Георгий, Дмитрий, Иван, Флоренция, Кузьма, Юстин, Наум, Леон, Николай, Людомир, Павел, Нимфа, Тимофей, Степан, Анна, Афанасий, Неаонила и Параскева.

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