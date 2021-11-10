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10 листопада відзначають Всесвітній день науки

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Сьогодні, 10 листопада, у світі відзначають Всесвітній день науки, а також Міжнародний день бухгалтерії, а віряни вшановують пам'ять Параскеви П'ятниці, пише УНН.

10 листопада відзначають Всесвітній день науки

Міжнародний день бухгалтерії

Це професійне свято бухгалтерів відзначається щорічно 10 листопада. Вперше було впроваджено у 1972 році під назвою День бухгалтерської кар’єри. 1976 року цю назву замінили сучасною.

Дата святкування була обрана через те, що саме 10 листопада 1494 року венеційський математик Луки Пачолі видав книгу “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita” (“Все про арифметику, геометрію і пропорції”). В ній поміж іншого містився докладний опис бухгалтерських ордерів, системи щоденного зведення дебету і кредиту, обліку активів, пасивів, капіталу тощо. Завдяки цій книзі Луку Пачолі прозвали “батьком бухгалтерії”.

Міжнародний день бухгалтера відзначають у багатьох частинах світу за винятком деяких країн пострадянського простору. Зокрема, в Україні національний День бухгалтера святкують 16 липня.

Всесвітній день науки

Це свято, яке ще має повну назву — Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку відзначають щорічно 10 листопада.

Проведення Всесвітнього дня науки з метою підвищення усвідомлення громадськістю в усім світі користі науки було рекомендовано в 1999 році на проведеній у Будапешті Всесвітній науковій конференції (зараз — Всесвітній науковий форум, англ. World Science Forum), де була висловлена необхідність щільнішої взаємодії між наукою й суспільством. Услід конференції 1999 року, Генеральна конференція ЮНЕСКО в 2001 році резолюцією 31С/20 офіційно заснувала Всесвітній день науки.

Вперше в глобальному масштабі Всесвітній день науки був відзначений 2002 року.

До завдань Всесвітнього дня науки за мир і розвиток входить:

  • Підвищити поінформованість громадськості про роль науки для мирного та сталого розвитку громад;
  • Заохочувати національну і міжнародну солідарність в інтересах спільного використання наукових досягнень різними країнами;
  • Відновити національну і міжнародну прихильність використанню науки на благо суспільства;
  • Привернути увагу до викликів, з якими зіштовхується наука, а також збільшити підтримку наукової діяльності.

Релігій свята

10 листопада православна церква святкує день святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила у 3 столітті у Малій Азії.

Як свідчить переказ, Параскева народилася в сім’ї багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, піддали жорстоким мукам і обезголовили.

Прізвисько П’ятниця — переклад імені Параскєва (батьки назвали дочку так, бо шанували п’ятницю — день хресних страждань Господніх). Крім того, шанування Параскеви поєдналося з культом слов’янського божества П’ятниці — покровительки жінок та матерів. Якщо іменини святої випадали на п’ятий день тижня, це вважалося особливим святом. У будь-якому разі тиждень, на який припадав день Параскеви, називали П’ятницьким тижнем.

У середу, 10 листопада, іменини відзначають власники таких імен: Андрій, Арсен, Аніан, Георгій, Дмитро, Іван, Флоренція, Кузьма, Юстин, Наум, Леон, Микола, Людомир, Павло, Німфа, Тимофій, Стефан, Ганна, Афанасій, Неаоніла та Параскева.

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