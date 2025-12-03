10-летний ребенок пострадал из-за российского удара в Никополе
Киев • УНН
В Никополе в результате артобстрела пострадала 10-летняя девочка, а 64-летний мужчина получил ранения от удара FPV-дроном. Оба госпитализированы.
В Никополе в Днепропетровской области из-за российского удара пострадала 10-летняя девочка, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.
С утра в Никополе уже двое пострадавших. Это 10-летняя девочка, которая получила травмы из-за артобстрела. А еще мужчина 64 лет. Его ранило во время удара FPV-дроном
Обоих, по его словам, доставили в больницу.
"Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место вызова, эвакуировали ребенка из опасной зоны и передали медикам для дальнейшей госпитализации", - указали в ГСЧС.
Двое погибших, трое пострадавших от атаки рф дронами на Днепропетровскую область: показали последствия03.12.25, 08:19 • 2226 просмотров