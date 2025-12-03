10-летний ребенок пострадал из-за российского удара в Никополе

В Никополе в Днепропетровской области из-за российского удара пострадала 10-летняя девочка, сообщил и.о. главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко в Telegram, пишет УНН.

С утра в Никополе уже двое пострадавших. Это 10-летняя девочка, которая получила травмы из-за артобстрела. А еще мужчина 64 лет. Его ранило во время удара FPV-дроном - написал Гайваненко.

Обоих, по его словам, доставили в больницу.

"Сотрудники ГСЧС, прибывшие на место вызова, эвакуировали ребенка из опасной зоны и передали медикам для дальнейшей госпитализации", - указали в ГСЧС.

