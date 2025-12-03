10-річна дитина постраждала через російський удар у Нікополі

$42.330.01
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
12:41 • 3828 перегляди
Запозичення ЄС і "репараційний кредит": Єврокомісія представила юридичні пропозиції для фінансування України
11:38 • 9302 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 14004 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 17963 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 26229 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 34127 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 28863 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38857 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75568 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Популярнi новини
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 29017 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 34009 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст3 грудня, 06:33 • 22729 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню09:06 • 6806 перегляди
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 11642 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 11759 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 34144 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 42514 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 51734 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 49789 перегляди
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 54617 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 56836 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 111990 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 85844 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 101611 перегляди
10-річна дитина постраждала через російський удар у Нікополі

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Нікополі внаслідок артобстрілу постраждала 10-річна дівчинка, а 64-річний чоловік отримав поранення від удару FPV-дроном. Обох госпіталізовано.

10-річна дитина постраждала через російський удар у Нікополі

У Нікополі у Дніпропетровській області через російський удар постраждала 10-річна дівчинка, повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Від ранку у Нікополі вже двоє постраждалих. Це 10-річна дівчинка, яка отримала травми через артобстріл. А ще чоловік 64 років. Його поранило під час удару FPV-дроном

- написав Гайваненко.

Обох, з його слів, доправили до лікарні.

"Співробітники ДСНС, які прибули до місце виклику, евакуювали дитину з небезпечної зони та передали медикам для подальшої госпіталізації", - вказали у ДСНС.

Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки03.12.25, 08:19 • 2226 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Дніпропетровська область