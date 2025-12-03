10-річна дитина постраждала через російський удар у Нікополі

У Нікополі у Дніпропетровській області через російський удар постраждала 10-річна дівчинка, повідомив т.в.о. голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко у Telegram, пише УНН.

Від ранку у Нікополі вже двоє постраждалих. Це 10-річна дівчинка, яка отримала травми через артобстріл. А ще чоловік 64 років. Його поранило під час удару FPV-дроном - написав Гайваненко.

Обох, з його слів, доправили до лікарні.

"Співробітники ДСНС, які прибули до місце виклику, евакуювали дитину з небезпечної зони та передали медикам для подальшої госпіталізації", - вказали у ДСНС.

Двоє загиблих, троє постраждалих від атаки рф дронами на Дніпропетровщину: показали наслідки