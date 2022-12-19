10 часов без света – реальность на сегодня: в YASNO о возможности длительных отключений в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. По Киеву ситуация сложная, поэтому 10 часов без света – реальность на сегодня. Об этом сообщил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, передает УНН.
Детали
По словам Коваленко, сегодня в Киеве практически полностью отключают все три группы одновременно.
"Графики, разумеется, не работают. Ко всем поврежденным объектам, по которым продолжаются ремонты, добавился еще инфраструктурный объект из-за чего света нет на значительной части правого берега города и кое-где - в области. Так же страдают все районы", - написал Коваленко.
Он также уточнил, что сейчас вся критическая инфраструктура – больницы, водоканалы, метро – запитана и свет есть где-то около на 20% населения.
Цитата
"Реальны ли сейчас длительные отключения в Киеве? Да, 10 часов без света - это, к сожалению, реальность на сегодня.
Как быстро вернемся к стабилизационным - предугадать трудно. Энергетики на всех уровнях элементарно не успевают восстановить функциональность системы между прилетами. Но надеюсь, что завтра будет немного лучше", - написал Коваленко.
В то же время, по его словам, в Днепре, несмотря на пятничные прилеты, сегодня в графиках, только к вечеру немного сбились и вышли в экстренные отключения. В среднем света нет 3-5 часов.
Напомним
Столица выдержала несколько волн атак иранских "Shahed". В воздушном пространстве Киева было зафиксировано более 20 вражеских БПЛА. Силы ПВО уничтожили около 15.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, в результате атаки на Киев есть повреждение объектов критической инфраструктуры.