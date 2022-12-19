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10 годин без світла - реальність на сьогодні: в YASNO про можливість тривалих відключень у Києві

10 годин без світла - реальність на сьогодні: в YASNO про можливість тривалих відключень у Києві

Київ • УНН

 • 629681 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. По Києву ситуація складна, тож 10 годин без світла - реальність на сьогодні. Про це повідомив гендиректор Yasno Сергій Коваленко на своїй сторінці у Facebook , передає УНН.

Деталі

За словами Коваленка, сьогодні у Києві практично повністю відключають усі три групи водночас.

"Графіки, зрозуміло, не працюють. До всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - в області. Так само страждають усі райони", - написав Коваленко.

Він також уточнив, що зараз уся критична інфраструктура - лікарні, водоканали, метро - заживлена і світло є десь близько на 20% населення.

Цитата

"Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла - це, на жаль, реальність на сьогодні.
Як швидко повернемося до стабілізаційних - передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще", - написав Коваленко.

У той же час, за його словами, у Дніпрі, незважаючи на п'ятничні прильоти, сьогодні в графіках, лише під вечір трохи збилися і вийшли в екстрені відключення. У середньому світла немає 3-5 годин.

Нагадаємо

Столиця витримала кілька хвиль атак іранських "Shahed". У повітряному просторі Києва було зафіксовано понад 20 ворожих БПЛА. Сили ППО знищили близько 15.

Як повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки на Київ є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

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