1 апреля: какой праздник сегодня

Праздники

День смеха как предполагают учёные, к нам этот праздник пришел из Германии, вероятно, в начале XVIII в. его называли еще лживым днем или Марией-лгуньей — одним из народных прозвищ Марии Египетской — святой VI ст., День чествования которой по старому стилю совпадает с 1 апреля. В тот день девушки обманывали людей, чтобы верховодить будущим мужем.

Для этого дня есть пословицу: “Первого апреля — никому не верю!”.

Международный день птиц проходит ежегодно в рамках программы ЮНЕСКО “Человек и биосфера” и не случайно его отмечают именно в апреле. 1 апреля 1906 была подписана Международная конвенция по охране птиц. День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время возвращения пернатых с юга. Впервые этот день как массовое детский праздник стали проводить в США. Организатором был учитель из городка в штате Пенсильвания. Вскоре его поддержала одна из популярных газет “Питтсбургская телеграфная хроника”, которая начала популяризацию Дня птахив.5813204f

Цель этой акции — обратить внимание человечества на проблемы сохранения птичьего мира, ведь они касаются всех стран и континентов.

Американским деньгам — 235 лет. 6 июня 1785-го Конгресс США постановил назвать валюту страны “долларом” и принять ее как основную денежную единицу. С тех пор зеленый стал настолько популярным, что почти ни один кошелек без него не обходится. В США празднуют День появления доллара. Ему исполнилось 235 лет. Самая популярная в мире денежная единица пленила и украинский. Американские деньги теперь носят в кошельке, чтобы обогатиться.

Религиозные праздники

По религиозным календарем сегодня, 1 апреля, верующие чтят память мученика Хрисанфа, мученицы Дарьи и с ними, праведной Софии, князя Слуцкого. Именно сегодня считалось, что зима окончательно должен отступить, а на замену ей должно прийти действительно весеннее тепло.

Именины

1 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Иннокентий, Клавдий, Дарья, София, Марианна, Дмитрий, Дарья, Макар, Дарья.

Приметы

Если в ночь на 1 апреля небо облачное, то в ближайшее время похолодание уже не будет;

Если на рассвете видно звезды, то стоит готовиться к морозам;

Если у водоемов слышно грохот воды, то лето будет урожайным;

Если птицы летают низко, то стоит готовиться к осадков.