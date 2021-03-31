1 квітня: яке свято сьогодні

Свята

День сміху як припускають науковці, до нас це свято прийшло з Німеччини, імовірно, на початку XVIII ст. Його називали ще брехливим днем або Марією-брехухою — одним із народних прізвиськ Марії Єгипетської — святої VI ст., день вшанування якої за старим стилем збігається з 1 квітня. Того дня дівчата дурили людей, аби верховодити майбутнім чоловіком.

Для цього дня маємо приповідку: “Першого квітня — брехня всесвітня!”.

Міжнародний день птахів проходить щороку в рамках програми ЮНЕСКО “Людина і біосфера” і не випадково його відзначають саме в квітні. 1 квітня 1906 року була підписана Міжнародна конвенція з охорони птахів. День птахів — це не лише річниця Конвенції, а й час повернення пернатих з вирію. Вперше цей день як масове дитяче свято стали проводити в Сполучених Штатах Америки. Організатором був вчитель з містечка в штаті Пенсільванія. Незабаром його підтримала одна з популярних газет “Пітсбурзька телеграфна хроніка”, що почала популяризацію Дня птахів.5813204f

Мета цієї акції — звернути увагу людства на проблеми збереження пташиного світу, адже вони стосуються всіх країн і континентів.

Американським грошам — 235 років. 6 червня 1785-го Конгрес США постановив назвати валюту країни “доларом” і прийняти її як основну грошову одиницю. Відтоді зелений став настільки популярним, що майже жоден гаманець без нього не обходиться. У США святкують День появи долара. Йому виповнилось 235 років. Найпопулярніша у світі грошова одиниця полонила й українців. Американські гроші тепер носять у гаманці, аби збагатитися.

Релігійні свята

За релігійним календарем сьогодні, 1 квітня, віряни вшановують пам’ять мученика Хрисанфа, мучениці Дарії і з ними, праведної Софії, князя Слуцького. Саме сьогодні вважалось, що зима остаточно має відступити, а на заміну їй повинне прийти справді весняне тепло.

Іменини

1 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Інокентій, Клавдій, Дарина, Софія, Маріанна, Дмитро, Дарія, Макар, Одарка.

Прикмети

Якщо у ніч на 1 квітня небо захмарене, то найближчим часом похолодання вже не буде;

Якщо на світанку видно зорі, то варто готуватись до морозів;

Якщо біля водойм чутно гуркіт води, то літо буде врожайним;

Якщо птахи літають низько, то варто готуватись до опадів.