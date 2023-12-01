В Авдеевке еще остается более 1300 человек: количество желающих выехать несколько уменьшилось - глава МВА
Киев • УНН
В Авдеевке остается 1308 жителей, в то время как давление россии на город растет из-за увеличения количества обстрелов и авиаударов.
В прифронтовой Авдеевке остается 1308 человек, но количество желающих выехать из города уменьшилось, сообщил в эфире телемарафона руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш, передает корреспондент УНН.
Детали
Как сообщил Барабаш, последние дни эвакуация из Авдеевки немножко замедляется. По его словам, если еще неделю, полторы назад из города желали эвакуироваться от 10 до 12 человек в день, то сейчас количество желающих уменьшилось вдвое.
Барабаш отметил, что по состоянию на сегодняшнее утро 1308 человек еще остаются в городе, а также сегодня состоится еще одна эвакуация. Еще в городе остается примерно 150 человек, которые обеспечивают жизнедеятельность города - коммунальные службы, представители военной администрации.
Кроме того, в городе остаются 2 врача и 14 медсестер, которые постоянно находятся в городе.
Барабаш добавил, что в последние пару дней давление россиян на Авдеевку ощутимо усилилось, что выражается в количестве обстрелов, и в количестве авиационных ударов.
Напомним
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В Авдеевке еще остается более 1300 человек: количество желающих выехать несколько уменьшилось - глава МВА
В Авдеевке остается 1308 жителей, в то время как давление россии на город растет из-за увеличения количества обстрелов и авиаударов.
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