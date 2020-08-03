З’явився графік роботи мобільних банківських підрозділів на Донбасі цього тижня

Зазначається, що автомобіль Луганського обласного управління АТ "Ощадбанк" з 3 по 8 серпня знаходиться у плановому капітальному ремонті.

Згідно графіку Донецького обласного управління АТ "Ощадбанк", мобільні підрозділи будуть працювати з 9:00 до 15:00:



5 серпня – с. Зайцеве Бахмутського району (Жованка), вул. Мануільського, 4б;



6 серпня – м. Мирноград, вул. Горная, 25;



7 серпня – м. Авдіївка, вул. Соборна, 28.



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В Мінреінтеграції нагадали, що основні задачі мобільних підрозділів "Ощадбанку" покращити якість та доступність банківських послуг для мешканців населених пунктів Донецької та Луганської області, які розташовані вздовж лінії розмежування на підконтрольній українській владі території, у тому числі поблизу КПВВ.

Як повідомлялося раніше в УНН, через карантин доступ до пенсій на Донбасі заблоковано – правозахисники.