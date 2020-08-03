Появился график работы мобильных банковских подразделений на Донбассе на этой неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. На этой неделе мобильные подразделения "Ощадбанка" будут работать вблизи линии разграничения на Донбассе только в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции, передает УНН.
Отмечается, что автомобиль Луганского областного управления АО "Ощадбанк" с 3 по 8 августа находится на плановом капитальном ремонте.
Согласно графику Донецкого областного управления АО "Ощадбанк", мобильные подразделения будут работать с 9:00 до 15:00:
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- 5 августа - с. Зайцево Бахмутского района (Жованка), ул. Мануильского, 4б;
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- 6 августа - г. Мирноград, ул. Горная, 25;
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- 7 августа - г. Авдеевка, ул. Соборная, 28.
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В Минреинтеграции напомнили, что основные задачи мобильных подразделений "Ощадбанка" - улучшить качество и доступность банковских услуг для жителей населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, которые расположены вдоль линии разграничения на подконтрольной украинской власти территории, в том числе вблизи КПВВ.
Как сообщалось ранее в УНН, из-за карантина доступ к пенсиям в Донбассе заблокирован - правозащитники.