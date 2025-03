З’явилася назва восьмого епізоду “Зоряних війн”

“Офіційно. Зоряні війни: „Останній джедай“ — це наступна частина саги про Скайуокера. Цього грудня”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, К.Фішер з’явиться у восьмому епізоді “Зоряних війн”.

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

— Star Wars (@starwars) 23 января 2017 г.