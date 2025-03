Появилось название восьмого эпизода "Звездных войн"

"Официально. Звездные войны: "Последний дождей" - это следующая часть саги о Скайуокере. В декабре", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, К.Фишер появится в восьмом эпизоде "Звездных войн".

It's official. STAR WARS: THE LAST JEDI is the next chapter of the Skywalker saga. This December. #TheLastJedi Https://t.co/ySkVwQcMTP pic.twitter.com/eHrPgbsRJq

- Star Wars (@starwars) 23 января 2017 г.