Зять Трамппа отримав багатомільйонні позики для Kushner Companies
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Компанія, що належить родині Джареда Кушнера - зятя і радника президента США Дональда Трампа, отримала ряд позик після того, як Кушнер, виступаючи як офіційна особа, зустрівся з керівництвом деяких бізнес-структур, передає УНН з посиланням на The New York Times.
Як стверджується в публікації, що посилається на обізнані джерела, Кушнер неодноразово зустрічався з одним із засновників компанії Apollo Global Management - Джошуа Харрісом, одночасно будучи радником адміністрації Трампа з питань інфраструктури.
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Зокрема, повідомляється, що в листопаді 2017 року входить до складу Apollo Global Management структура, що займається нерухомістю, надала бізнес-групі Kushner Companies позику на суму 184 мільйони доларів для рефінансування застави на придбання одного нью-йоркського хмарочоса. Як зазначається, ця сума в три рази перевищувала суму звичайної позики на придбання нерухомості.
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Повідомляється також, що навесні 2017 року з Кушнером зустрічався головний виконавчий директор компанії Citigroup Майкл Корбато. Незабаром після цього компанія надала Kushner Companies позику на суму 325 мільйонів доларів.
Представник адвоката Кушнера, не заперечуючи факту цих зустрічей, зазначив, що Кушнер провів їх, щоб почути міркування про розвиток американської економіки, додавши, що Джаред Кушнер не брав участі в роботі Kushner Companies з того моменту, як він увійшов до складу адміністрації Трампа.