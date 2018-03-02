Зять Трамппа получил многомиллионные займы для Kushner Companies
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Компания, принадлежащая семье Джареда Кушнера – зятя и советника президента США Дональда Трампа, получила ряд займов после того, как Кушнер, выступая в качестве официального лица, встретился с руководством некоторых бизнес-структур, передает УНН со ссылкой на The New York Times.
Как утверждается в публикации, ссылающейся на осведомленные источники, Кушнер неоднократно встречался с одним из основателей компании Apollo Global Management – Джошуа Харрисом, одновременно являясь советником администрации Трампа по вопросам инфраструктуры.
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В частности, сообщается, что в ноябре 2017 года входящая в состав Apollo Global Management структура, занимающаяся недвижимостью, предоставила бизнес-группе Kushner Companies заем на сумму 184 миллиона долларов для рефинансирования залога на приобретение одного нью-йоркского небоскреба. Как отмечается, эта сумма в три раза превышала сумму обычного займа на приобретение недвижимости.
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Сообщается также, что весной 2017 года с Кушнером встречался главный исполнительный директор компании Citigroup Майкл Корбат. Вскоре после этого компания предоставила Kushner Companies заем на сумму 325 миллионов долларов.
Представитель адвоката Кушнера, не отрицая факта этих встреч, отметил, что Кушнер провел их, чтобы услышать соображения о развитии американской экономики, добавив, что Джаред Кушнер не участвовал в работе Kushner Companies с того момента, как он вошел в состав администрации Трампа.