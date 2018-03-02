Зять Трамппа получил многомиллионные займы для Kushner Companies

Как утверждается в публикации, ссылающейся на осведомленные источники, Кушнер неоднократно встречался с одним из основателей компании Apollo Global Management – Джошуа Харрисом, одновременно являясь советником администрации Трампа по вопросам инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФБР проверяет участие Иванки Трамп в бизнес-операциях Trump Organization - CNN

В частности, сообщается, что в ноябре 2017 года входящая в состав Apollo Global Management структура, занимающаяся недвижимостью, предоставила бизнес-группе Kushner Companies заем на сумму 184 миллиона долларов для рефинансирования залога на приобретение одного нью-йоркского небоскреба. Как отмечается, эта сумма в три раза превышала сумму обычного займа на приобретение недвижимости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У старшего советника и зятя Трампа уровень допуска к гостайне ниже, чем у каллиграфа Белого дома — CNN

Сообщается также, что весной 2017 года с Кушнером встречался главный исполнительный директор компании Citigroup Майкл Корбат. Вскоре после этого компания предоставила Kushner Companies заем на сумму 325 миллионов долларов.

Представитель адвоката Кушнера, не отрицая факта этих встреч, отметил, что Кушнер провел их, чтобы услышать соображения о развитии американской экономики, добавив, что Джаред Кушнер не участвовал в работе Kushner Companies с того момента, как он вошел в состав администрации Трампа.