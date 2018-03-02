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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 59418 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 71506 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 74423 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106129 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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10 марта, 11:47 • 100025 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104325 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Зять Трамппа получил многомиллионные займы для Kushner Companies

Зять Трамппа получил многомиллионные займы для Kushner Companies

Киев  •  УНН

 • 7867 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Компания, принадлежащая семье Джареда Кушнера – зятя и советника президента США Дональда Трампа, получила ряд займов после того, как Кушнер, выступая в качестве официального лица, встретился с руководством некоторых бизнес-структур, передает УНН со ссылкой на The New York Times.

Как утверждается в публикации, ссылающейся на осведомленные источники, Кушнер неоднократно встречался с одним из основателей компании Apollo Global Management – Джошуа Харрисом, одновременно являясь советником администрации Трампа по вопросам инфраструктуры.

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В частности, сообщается, что в ноябре 2017 года входящая в состав Apollo Global Management структура, занимающаяся недвижимостью, предоставила бизнес-группе Kushner Companies заем на сумму 184 миллиона долларов для рефинансирования залога на приобретение одного нью-йоркского небоскреба. Как отмечается, эта сумма в три раза превышала сумму обычного займа на приобретение недвижимости.

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Сообщается также, что весной 2017 года с Кушнером встречался главный исполнительный директор компании Citigroup Майкл Корбат. Вскоре после этого компания предоставила Kushner Companies заем на сумму 325 миллионов долларов.

Представитель адвоката Кушнера, не отрицая факта этих встреч, отметил, что Кушнер провел их, чтобы услышать соображения о развитии американской экономики, добавив, что Джаред Кушнер не участвовал в работе Kushner Companies с того момента, как он вошел в состав администрации Трампа.

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