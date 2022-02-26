Зв’язок та мобільний інтернет не вимикатимуть – Держспецзв’язку
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Інформація, яку поширюють фейкові телеграм-каналами та проросійські ЗМІ не відповідає дійсності. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформує УНН.
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Як зазначили, мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов’язані із перенавантаженням цих мереж.
У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження. У такому разі мережі відновлюватимуть за першої можливості після завершення бойових дій.
Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж — немає.
Додамо, що з 24 лютого управління мережами здійснюється у оперативно-надзвичайному режимі управління.
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