Зв’язок та мобільний інтернет не вимикатимуть – Держспецзв’язку

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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 31735 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Інформація, яку поширюють фейкові телеграм-каналами та проросійські ЗМІ не відповідає дійсності. Про це повідомила Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, інформує УНН.

Деталі 

Як зазначили, мережі мобільних операторів працюють стабільно, можливі перебої пов’язані із перенавантаженням цих мереж.

У районах, де відбуваються бойові дії, можуть бути пошкодження. У такому разі мережі відновлюватимуть за першої можливості після завершення бойових дій.

Наразі інформації про суттєві пошкодження, які унеможливлюють роботу мереж — немає.

Додамо, що з 24 лютого управління мережами здійснюється у оперативно-надзвичайному режимі управління.

Нагадаємо

Пенсійний фонд України забезпечує вчасну виплату пенсій під час воєнного стану.

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