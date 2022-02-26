Связь и мобильный интернет не будут отключать – Госспецсвязи
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Информация, которую распространяют фейковые телеграмм-каналами и пророссийские СМИ не соответствует действительности. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины, информирует УНН.
Детали
Как отметили, сети мобильных операторов работают стабильно, возможные перебои связаны с перегрузкой этих сетей.
В районах, где происходят боевые действия, могут быть повреждения. В таком случае сети будут восстанавливать при первой возможности после завершения боевых действий.
Сейчас информации о существенных повреждениях, которые делают невозможным работу сетей, - нет.
Добавим, что с 24 февраля управление сетями осуществляется в оперативно-чрезвычайном режиме управления.
Напомним
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