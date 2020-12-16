Звільнення Абрамовського відкладається: ситуацію вивчить Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. До кінця тижня Верховна Рада України не голосуватиме за звільнення Романа Абрамовського з посади міністра екології, а Президент України Володимир Зеленський детально вивчить цю ситуацію. Про це у своєму Telegram-каналі написав народний депутат від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає УНН.
“Міністр екології Роман Абрамовський продовжує працювати, Президент буде детально вивчати ситуацію. Завтра і в п’ятницю голосування за його звільнення не буде”, — зазначив нардеп.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада зняла із порядку денного проект постанови про звільнення Романа Абрамовського із посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Як раніше повідомляв УНН, 19 червня поточного року Верховна Рада ухвалила в цілому проект постанови про призначення Романа Абрамовського міністром захисту довкілля та природних ресурсів. Відповідне рішення підтримали 264 народних депутати України.
Напередодні народний депутат Ярослав Железняк заявив, що у парламенті розглядають кадрові зміни у п’яти міністерствах.
Зокрема, на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів розглядається кандидатура глави Державної служби геології та надр Романа Опімаха.