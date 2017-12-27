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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 25123 перегляди

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Звільнені українські полонені прилетіли до Києва

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”, повідомляє УНН.

Звільнені українські полонені прилетіли до Києва

Звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”, повідомляє кореспондент УНН.

Прилетіли два повітряних судна: літак президента Петра Порошенка та літак з полоненими.

Їх зустрічає кілька сотень киян з українською символікою та вітальними плакатами. Також на місці перебувають їхні родичі.

Разом зі звільненими українцями з трапу спустився президент України Петро Порошенко. Наразі вони продовжують виходити з літака. Всі, хто зустрічають хлопців, співають гімн України.

 

 

 

 

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