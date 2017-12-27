Звільнені українські полонені прилетіли до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”, повідомляє УНН.
Звільнені українські полонені прилетіли в аеропорт “Бориспіль”, повідомляє кореспондент УНН.
Прилетіли два повітряних судна: літак президента Петра Порошенка та літак з полоненими.
Їх зустрічає кілька сотень киян з українською символікою та вітальними плакатами. Також на місці перебувають їхні родичі.
Разом зі звільненими українцями з трапу спустився президент України Петро Порошенко. Наразі вони продовжують виходити з літака. Всі, хто зустрічають хлопців, співають гімн України.