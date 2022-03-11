Звернулися до "АЄЛ": УПЛ закликала позбавити трансляцій європейських чемпіонатів на території РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Сьогодні в режимі відео-конференції відбулася позапланова зустріч Асоціації Європейських Ліг (АЄЛ). Головне питання порядку денного стосувалося війни в Україні, передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
Деталі
Всі учасники зустрічі, а це – близько 25-ти Ліг, висловили максимальну підтримку "жовто-блакитній" державі та розглянули шляхи допомоги українському народу, а деякі Ліги вже допомагають.
Українська Прем’єр-Ліга закликала надати гуманітарну допомогу нашій державі в цей скрутний для неї час. Крім того, під час зустрічі УПЛ звернулася до всіх учасників Асоціації Європейських Ліг припинити чинні контракти на трансляцію матчів своїх чемпіонатів на території Росії. Учасники пообіцяли розглянути таку можливість.
Контекст
Асоціація європейських професійних футбольних ліг виключила зі складу Росію.
Нагадаємо
Зеленський підписав закон про конфіскацію російського майна в Україні.