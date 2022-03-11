Обратились к "АЕЛ": УПЛ призвала лишить трансляций европейских чемпионатов на территории РФ

Детали

Все участники встречи, а это - около 25-ти Лиг, выразили максимальную поддержку "желто-голубой" государстве и рассмотрели пути помощи украинскому народу, а некоторые Лиги уже помогают.

Украинская Премьер-лига призвала оказать гуманитарную помощь нашему государству в это трудное для нее время. Кроме того, во время встречи УПЛ обратилась ко всем участникам Ассоциации европейских лиг прекратить действующие контракты на трансляцию матчей своих чемпионатов на территории России. Участники пообещали рассмотреть такую возможность.

Контекст

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила со склада Россию.

Напомним

Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества в Украине.



