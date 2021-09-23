Звернень про надання Шефіру державної охорони не надходило - УДО

Цитата:

На запитання, чи Шефір звертався з проханням надати йому державну охорону, в УДО відповіли: "Ні, не звертався. Він не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".

Деталі

В УДО розповіли, що йому може надатися державна охорона, якщо буде відповідне звернення. Спочатку потрібно звернутися до Офісу Президента, де мають клопотати перед Президентом, й потім за його рішенням надається охорона.

У відомстві уточнили, що після інциденту із замахом на Шефіра жодних звернень щодо надання йому охорони не було.

Контекст

22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.

У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.

Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.



