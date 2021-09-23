Звернень про надання Шефіру державної охорони не надходило - УДО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Перший помічник Президента Сергій Шефір не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Звернень про надання державної охорони не надходило. Про це журналісту УНН повідомили в УДО.
Цитата:
На запитання, чи Шефір звертався з проханням надати йому державну охорону, в УДО відповіли: "Ні, не звертався. Він не входить до переліку осіб, щодо яких здійснюється державна охорона".
Деталі
В УДО розповіли, що йому може надатися державна охорона, якщо буде відповідне звернення. Спочатку потрібно звернутися до Офісу Президента, де мають клопотати перед Президентом, й потім за його рішенням надається охорона.
У відомстві уточнили, що після інциденту із замахом на Шефіра жодних звернень щодо надання йому охорони не було.
Контекст
22 вересня, близько 10-ї години ранку, неподалік від села Лісники Київської області, була обстріляна автівка першого помічника Президента Сергія Шефіра.
У результаті стрілянини постраждав водій Шефіра, якого госпіталізували. Наразі відомо, що загрози його життю немає. Нападників розшукують. Сергій Шефір не постраждав у результаті замаху.
Через замах на Шефіра відкрили кримінальне провадження, попередня кваліфікація — замах на вбивство двох і більше осіб.