Зустрічі В.Путіна і Д.Трампа найближчим часом очікувати не варто - Д.Пєсков
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Зустріч президента Росії Володимира Путіна з американським колегою Дональдом Трампом не варто очікувати в найближчі тижні. Про це повідомив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"Я не думаю, що ми говоримо про найближчі тижні. Президент США в першу чергу зараз зайнятий американськими справами", - сказав Д.Пєсков в інтерв'ю ВВС, відповідаючи на питання про терміни зустрічі.
Дата зустрічі може обговорюватися під час телефонної розмови двох президентів після інавгурації Д.Трампа, зазначив Д.Пєсков.
Прес-секретар російського президента додав, що скоріше можна говорити про зустрічі в "найближчі місяці", але ніяких точних відомостей про терміни або місце проведення поки немає.
Як повідомляв УНН, за даними ЗМІ, екс-держсекретар Г.Кіссінджер сподівається на "серйозний діалог" США і РФ.
Нагадаємо, зустріч П.Порошенка з Д.Трампом ймовірна наприкінці лютого у США.