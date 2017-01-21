Встречи В.Путина и Д.Трампа в ближайшее время ожидать не стоит - Д.Песков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом не стоит ожидать в ближайшие недели. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Я не думаю, что мы говорим о ближайших неделях. Президент США в первую очередь сейчас занят американскими делами", - сказал Д.Песков в интервью ВВС, отвечая на вопрос о сроках встречи.
Дата встречи может обсуждаться во время телефонного разговора двух президентов после инаугурации Д.Трампа, отметил Д.Песков.
Пресс-секретарь российского президента добавил, что скорее можно говорить о встрече в "ближайшие месяцы", но никаких точных сведений о сроках или месте проведения пока нет.
Как сообщал УНН, по данным СМИ, экс-госсекретарь Киссинджер надеется на "серьезный диалог" США и РФ.
Напомним, встреча П.Порошенко с Д.Трампа вероятна в конце февраля в США.