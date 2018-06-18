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Зустріч омбудсменів РФ та України: Денісова говоритиме про недотримання домовленостей президентів

Зустріч омбудсменів РФ та України: Денісова говоритиме про недотримання домовленостей президентів

Київ • УНН

 • 7712 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. На зустрічі з російською уповноваженою з питань прав людини Тетяною Москальковою українська омбудсмен поставить питання недотримання домовленостей між президентами країн. Про це у своєму Facebook повідомляє віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко, передає УНН.

"Сьогодні має відбутися зустріч Денісової з її російською візаві Москальковою. Українська обмудсвумен поставить питання недотримання російською стороною домовленостей президентів про доступ уповноважених до затриманих", - повідомила Геращенко.

Раніше Геращенко повідомляла, що під час телефонної розмови президенти України і Росії Петро Порошенко та Володимир Путін домовились про взаємні візити омбудсменів до заручників.

Нагадаємо, раніше Денісова повідомила, що її зустріч з Москальковою не відміняється. За її словами, її апарат повідомили, що вона на зустрічі і вони будуть її чекати.

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