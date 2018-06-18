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Встреча омбудсменов РФ и Украины: Денисова будет говорить о несоблюдении договоренностей президентов

Встреча омбудсменов РФ и Украины: Денисова будет говорить о несоблюдении договоренностей президентов

Киев  •  УНН

 • 7711 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. На встрече с российским уполномоченным по правам человека Татьяной Москалькова украинская омбудсмен поставит вопрос о несоблюдение договоренностей между президентами стран. Об этом в своем Facebook сообщает вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, передает УНН.

"Сегодня должна состояться встреча Денисовой с ее российской визави Москальковой. Украинская обмудсвумен поставит вопрос несоблюдения российской стороной договоренностей президентов о доступе уполномоченных к задержанным", - сообщила Геращенко.

Ранее Геращенко сообщала, что во время телефонного разговора президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о взаимных визитах омбудсменов к заложникам.

Напомним, ранее Денисова сообщила, что ее встреча с Москальковой не отменяется. По ее словам, ее аппарату сообщили, что она на встрече и они будут ее ждать.

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