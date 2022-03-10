ЗСУ зупинили окупантів на всіх напрямках, ворог несе втрати — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Українські військові зупинили російських окупантів на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Цитата
“Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках. Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що оборонці Києва стійко утримують рубежі, охороняють об’єкти критичної інфраструктури міста.
"Російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці", - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Україна з розумінням прийме капітуляцію Росії та радить кожному російському солдату прослідувати за російським кораблем або здатися в український полон.