ВСУ остановили оккупантов на всех направлениях, враг несет потери — Генштаб

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“Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ на всех направлениях. В течение дня защитники Украины на Полесском и Волынском направлениях заставили противника отойти на невыгодные для него рубежи. На Северском направлении освободили населенный пункт Бакланова Муравейка", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что защитники Киева устойчиво удерживают рубежи, охраняют объекты критической инфраструктуры города.

"Российских оккупантов приостановлено на всех направлениях, противник несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина с пониманием примет капитуляцию России и советует каждому русскому солдату следовать за российским кораблем или сдаться в украинский плен.