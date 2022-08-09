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ЗСУ знищили 23 окупантів, ворожий "Панцир" та гаубицю

ЗСУ знищили 23 окупантів, ворожий "Панцир" та гаубицю

Київ • УНН

 • 157831 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. На Південному напрямку українські захисники знищили 23 окупантів, ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72 та самохідну гаубицю "Мста-С". Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"У нашій операційній зоні обстановка стабільно напружена. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Суттєвих змін у складі та положенні не відбулося. Ворожа армійська авіація випробовує наші позиції поодинокими та груповими гелікоптерними ударами. Успіхів не має, наших втрат не допущено", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Натомість штурмовою авіацією ЗСУ завдано удару по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Результати дорозвідуються.

Водночас за результатами роботи ракетно-артилерійських підрозділів підтверджено такі втрати ворога: 23 військових, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1", танк Т-72, самохідна гаубиця "Мста-С", п'ять автомобілів, у тому числі броньованих.

Нагадаємо 

В Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк.

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