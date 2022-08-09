ВСУ уничтожили 23 оккупантов, вражеский "Панцирь" и гаубицу

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"В нашей операционной зоне обстановка стабильно напряжена. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, наших потерь не допущено", - говорится в сообщении.

Детали

Вместо этого штурмовой авиацией ВСУ нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.

В то же время по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений подтверждены следующие потери врага: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, ​​самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе числе бронированных.

Напомним

В Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк.