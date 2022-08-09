ВСУ уничтожили 23 оккупантов, вражеский "Панцирь" и гаубицу
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. На Южном направлении украинские защитники уничтожили 23 оккупантов, ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72 и самоходную гаубицу "Мста-С". Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"В нашей операционной зоне обстановка стабильно напряжена. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Существенных изменений в составе и положении не произошло. Вражеская армейская авиация испытывает наши позиции единичными и групповыми вертолетными ударами. Успехов нет, наших потерь не допущено", - говорится в сообщении.
Детали
Вместо этого штурмовой авиацией ВСУ нанесен удар по скоплению живой силы, вооружения и техники российских оккупационных войск недалеко от Снигиревки. Результаты доразведываются.
В то же время по результатам работы ракетно-артиллерийских подразделений подтверждены следующие потери врага: 23 военных, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", танк Т-72, самоходная гаубица "Мста-С", пять автомобилей, в том числе числе бронированных.
Напомним
В Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк.