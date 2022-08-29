ЗСУ здивували Захід майстерністю у війні з Росією, – The New York Times

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 59727 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 67238 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 80031 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 85595 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 96171 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 149185 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70492 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150237 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109329 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69330 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.7м/с
42%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 19348 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 20886 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 22224 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 11045 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 12064 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 59727 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 149185 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 173775 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150237 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 261650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 95987 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98638 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43221 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46620 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61245 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

ЗСУ здивували Захід майстерністю у війні з Росією, – The New York Times

Київ • УНН

 • 851254 перегляди

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мільярди доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати надіслали Україні, включають деякі з найдосконаліших і смертоносних систем зброї у світі. Але, на думку військових експертів, Україна також досягла великих успіхів у війні, застосовуючи зброю та обладнання несподіваними способами. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

ЗСУ здивували Захід майстерністю у війні з Росією, – The New York Times

Деталі

Від затоплення крейсера «Москва» у квітні до атаки на російську авіабазу в Криму цього місяця, українські війська використовували американську та іншу зброю так, як мало хто очікував, кажуть експерти та чиновники Міністерства оборони.

Цитата

"Встановлюючи ракети на вантажівки, українські сили швидше переміщують їх у зону обстрілу. Розмістивши ракетні системи на швидкохідних катерах, вони збільшили свої бойові можливості на морі. І, на подив експертів із озброєнь, Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою ударних БПЛА Bayraktar та недорогих безпілотників, модифікованих для скидання гранат та інших боєприпасів", – пише видання.

Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що українські сили встановили на винищувачі МіГ-29 радянської розробки протирадіаційні ракети HARM, надані США, – те, чого жодна авіація ніколи не робила.

Україні вдалося переналаштувати датчики наведення, щоб пілоти могли запускати американську ракету зі своїх літаків радянських часів.

Як зазначило видання, атаки в Криму підкреслюють дедалі агресивнішу військову тактику України, оскільки уряд у Києві покладався на сили спеціального призначення та місцевих партизанів, щоб завдати удару глибоко в тилу, порушити російські лінії постачання та протистояти перевагам Росії в зброї та техніці.

Нагадаємо

Українська авіація 8 разів атакувала російські опорні пункти у 8 районах на півдні України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04