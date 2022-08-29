ЗСУ здивували Захід майстерністю у війні з Росією, – The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Мільярди доларів військової допомоги, яку Сполучені Штати надіслали Україні, включають деякі з найдосконаліших і смертоносних систем зброї у світі. Але, на думку військових експертів, Україна також досягла великих успіхів у війні, застосовуючи зброю та обладнання несподіваними способами. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.
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Від затоплення крейсера «Москва» у квітні до атаки на російську авіабазу в Криму цього місяця, українські війська використовували американську та іншу зброю так, як мало хто очікував, кажуть експерти та чиновники Міністерства оборони.
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"Встановлюючи ракети на вантажівки, українські сили швидше переміщують їх у зону обстрілу. Розмістивши ракетні системи на швидкохідних катерах, вони збільшили свої бойові можливості на морі. І, на подив експертів із озброєнь, Україна продовжує знищувати російські цілі за допомогою ударних БПЛА Bayraktar та недорогих безпілотників, модифікованих для скидання гранат та інших боєприпасів", – пише видання.
Високопоставлений чиновник Пентагону заявив, що українські сили встановили на винищувачі МіГ-29 радянської розробки протирадіаційні ракети HARM, надані США, – те, чого жодна авіація ніколи не робила.
Україні вдалося переналаштувати датчики наведення, щоб пілоти могли запускати американську ракету зі своїх літаків радянських часів.
Як зазначило видання, атаки в Криму підкреслюють дедалі агресивнішу військову тактику України, оскільки уряд у Києві покладався на сили спеціального призначення та місцевих партизанів, щоб завдати удару глибоко в тилу, порушити російські лінії постачання та протистояти перевагам Росії в зброї та техніці.
Нагадаємо
Українська авіація 8 разів атакувала російські опорні пункти у 8 районах на півдні України.