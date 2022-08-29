Українська авіація 8 разів атакувала російські опорні пункти у 8 районах на півдні України

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«Нашою авіацією нанесено 8 ударів по опорних пунктах та скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки в районі Нововознесенського, Благодатівки, Новопетровки, Любомирівки, Іванівки, Вавилового», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в командуванні обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку складна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Змін у складі та положенні не має.

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