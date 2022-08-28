Окупаційні війська ввечері обстріляли Нікопольщину: повідомляють про загиблу та четверо постраждалих

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Надвечір окупанти вдарили по Нікополю. На жаль, 67-річна жінка загинула. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про четверо поранених людей - це троє чоловіків та жінка. Троє з них у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

В Нікопольському районі вдень під удар потрапила Мирівська та Марганецька громади. Є пошкодження декількох житлових будинків, господарських споруд, газогону, лінії електропостачання. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо

За останні 6 годин рашисти випустили більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів.