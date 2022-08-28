За останні 6 годин рашисти випустили більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. За останні 6 годин зафіксовано більш ніж 200 прильотів по місту Оріхів. Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр міста. Про це інформує голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає УНН.
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Підрозділи ДСНС зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови.
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"14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову. Це майже в два рази довше, ніж триває робочій день. І майже в два рази довше, ніж більшість з нас спить вночі", - повідомив Старух.
Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчина Олександра. Їхня мати зазнала закритої черепно-мозкової травми. Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний.
"Читаючи цю оперативну інформацію, ніхто з нас не може змиритися з тим, що шестирічна дитина сьогодні отримала не підручники до школи, а контузію. А ії маленький брат взагалі змушений розуміти, що таке війна. Ворог намагається забрати життя і здоров’я наших дітей", - додав він.
Чиновник закликав жінок разом з дітьми евакуюватись в безпечні місця. Наразі така можливість є.